Sivas'ta 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, meraklı mahalle s.akinleri, sosyal mesafeyi hiçe sayıp, çalışmaları izledi

Saat 17.30 sıralarında Huzur Mahallesi 37'nci sokak üzerinde bulunan 4 katlı Cihan Evler A Blok çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

YANGIN, 1 SAATLİK ÇABAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın fark edildiği andan itibaren ise apartman içerisinde oturanlar tahliye edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Apartmanın çatısındaki yangını sosyal mesafesiz izlediler

MERAKLI MAHALLELİ SOSYAL MESAFEYİ UNUTTU

Ekiplerin müdahalesini ise bölgedeki boş arsada toplanan mahalle sakinleri sosyal mesafeyi hiçe sayarak izledi. Binada hasara yol açan olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.