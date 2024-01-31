Ardahan buz kesti: Eksi havada kirpik ve kaşları dondu Sıcaklıkların eksi 31,5 dereceyi gördüğü kentte, vatandaşların saç, kaş ve kirpikleri adeta dondu. Bölge halkı, "Öyle bir mevsim yaşıyoruz ki yüzümden belli oluyor. Böyle bir soğuk yok" diyerek durumu anlattı.

İHA

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgeye yönelik uyarı üstüne uyarıda bulunuyor.

Kar yağışının sürdüğü ve giderek de arttığı illerden biri de Ardahan.

Sadece ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkıyorlar

Soğuk hava, kentlileri ve hayatı adeta esir aldı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle insanlar, sadece ihtiyaçlarını gidermek için veya iş yerine gidebilmek için dışarı çıkabiliyor.

"Böyle bir soğuk yok"

Soğuktan yüzünün tamamen donduğunu söyleyen Vural Bulut, "Şu anda öyle bir mevsim yaşıyoruz ki yüzümden belli oluyor. Böyle bir soğuk yok. Saç, sakal ve kirpiklerim tamamen dondu. Böyle bir soğuk yok, eksi 50 derece." dedi.

İlçelerde hava sıcaklıkları

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 28,1, Göle'de 29, Hanak'ta 27,8, Çıldır'da 31,5, Posof'ta 14,7 ve Damal'da 20,6 derece olarak kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)