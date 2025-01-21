İHA
Ardahan'ın Posof ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Günbatan köyünde akşam saatlerinde dağdan kopan kar kütlesi cami lojmanının üzerine düştü.
Köylülerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, Özel İdare ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALANAN OLMADI
Ekipler çığ düşmesi sonucu bir bölümü çöken lojmanda şans eseri kimsenin olmadığını ifade etti.
Cami lojmanına düşen kar kütlesinin temizlenme çalışmaları ekiplerce başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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