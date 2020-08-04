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    Ardahan'ın Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahilinden farksız

    Kış aylarında yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin ilgi odağı oluyor. Göl, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor.
    • DHA
    • 04.08.2020 - 09:28
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    Ardahan'ın Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahilinden farksız

    Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yer alan Çıldır Gölü'nün yüzeyi kış aylarında tamamen buzla kaplanırken, yazın ise güzelliği ile Ege ve Akdeniz sahilllerini aratmıyor.

    124 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van'dan sonra en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, kış mevsiminde 50 santimetrelik buzla kaplanıyor. Kışın, Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintileri düzenlenen Çıldır Gölü kenarında inşa edilen tesisler, tekne turları ve doğal plajlar, gölün kıştan sonra da yaz turizmine büyük katkı sağladı.

    YAZIN TATİLCİ AKININA UĞRUYOR

    Bölge halkının yanı sıra tatilcilerin de ilgi gösterdiği Çıldır Gölü, şimdilerde kalabalığıyla Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor.

    En derin noktası 42 metre olan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır'da serinlemek isteyenler, göl kenarına akın ediyor. Göl kıyısındaki mesire alanında piknik yapanlar da serinlemek için kendilerini suya bırakıyor.

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    BÖLGEDE YOĞUNLUK OLUŞTU

    Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler ise bölgede yoğunluk oluşturdu. Göl kıyısındakilerin koronavirüs tedbirlerine uymaması dikkat çekti.

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    Ardahan'ın Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahilinden farksız #3

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    Ardahan'ın Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahilinden farksız #7

    Ardahan'ın Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahilinden farksız #8

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    Ardahan'ın Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahilinden farksız #10

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