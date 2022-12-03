Arkadaşlarından etkilenen Çadlı üniversite öğrencisi İslamiyet'i seçti

Karabük Üniversitesi öğrencisi Çad vatandaşı Dıngambaye Bıenvenu, İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Karabük'te eğitimine devam eden Çadlı Dıngambaye Bienvenu müslüman oldu.

Müslüman arkadaşları sayesinde İslamiyet'ten etkilendi

Karabük Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Bıenvenu'nün 4 yıldır Müslüman arkadaşlarıyla aynı evde yaşadığı ve İslamiyet'ten etkilendiği belirtildi.

Müslüman olmaya karar veren Bıenvenu için İl Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi.

Törende, İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Bıenvenu'ye bilgiler verildi.

Yeni adı "İsa"

AA'nın haberine göre, daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Bienvenu, "İsa" ismini aldı.

Dua edilmesiyle tamamlanan törende İl Müftüsü Aksu, İsa Bıenvenu'ye "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.