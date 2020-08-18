Arnavutköy'de hatalı sollama kazaya sebep oldu

Hatalı sollama yapan lüks araç, yolcu dolu halk otobüsüne çarptı. Faciadan dönülen kazada yaralanan olmadı. Kaza anı, otobüsün kamerasına yansıdı.

Dün öğlen saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Hadımköy İstanbul Caddesi üzerinde BMW marka bir araç trafiği birbirine kattı.

Seyir halinde olan halk otobüsünün sağ tarafından hızla gelen BMW marka araç, yol kenarındaki kamyonu sollayıp öne geçmek istedi. Makas atan ve hatalı sollama yapıp halk otobüsüne çarpan araç bir süre otobüsün önünde sürüklendi.

KİMSE YARALANMADI

Otobüs fren yaparak durdu. Kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

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OTOBÜS KAMERASI KAZAYI KAYDETTİ

Yaşanan kaza anı ise otobüsün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde beyaz renkli aracın kamyonu sollayarak öne geçmeye çalışması ve sonrasında halk otobüsüne çarpıp durması yer alıyor.