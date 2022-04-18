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Arnavutköy'de içinde 4 kişi bulunan bir araç denize düştü

Arnavutköy'de içinde 4 kişi bulunan bir araç denize düştü

İstanbul Arnavutköy'de önceki gün hafif ticari aracın düştüğü aynı noktadan bu sefer bir otomobil denize uçtu. İçindeki 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.