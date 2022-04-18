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    Arnavutköy'de içinde 4 kişi bulunan bir araç denize düştü

    İstanbul Arnavutköy'de önceki gün hafif ticari aracın düştüğü aynı noktadan bu sefer bir otomobil denize uçtu. İçindeki 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.
    • 18.04.2022 - 20:23
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    Arnavutköy'de içinde 4 kişi bulunan bir araç denize düştü

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Karaburun Mahallesi'nde gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil denize uçtu.

    4 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu

    DHA'nın haberine göre, içindeki 4 kişi kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulurken, otomobil sabah saatlerinde vinç ve dalgıç ekiplerinin yardımıyla denizden çıkartıldı. Otomobilin denizden çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Önceki gün de aynı noktadan bir araç denize uçmuştu

    Karaburun Mahallesi balıkçı barınağında önceki gün içerisinde iki kişinin bulunduğu hafif ticari araç denize uçmuş ve o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.

    Arnavutköy de içinde 4 kişi bulunan bir araç denize düştü #1

    Arnavutköy de içinde 4 kişi bulunan bir araç denize düştü #2


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