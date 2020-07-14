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- Artvin-Erzurum karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı
Artvin-Erzurum karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı
Ekipler, yoldaki toprak ve kaya parçalarını temizledi.
- AA
- 14.07.2020 - 11:44
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 12 Temmuz Pazar akşamı etkisini artıran şiddetli yağış sonucu sel ve heyelan meydana geldi.
Bunun sonucunda kapanan Artvin-Erzurum karayolunda temizlik çalışmaları devam etti.
TOPRAK VE KAYA PARÇALARI TEMİZLENDİ
İki şehir arasındaki yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ekipler, Su Kavuşumu-1 tünelindeki toprak ve kaya parçalarını temizledi.
Yapılan çalışmanın ardından Artvin-Erzurum karayolu, çift yönden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.