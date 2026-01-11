Artvin TOKİ kurası 2026: Artvin TOKİ çekilişi bugün mü, saat kaçta? | CANLI İZLE

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TOKİ'de kura heyecanı devam ediyor...

Takvime göre açıklanan illerde sıra Artvin'de.

Artvinliler, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi saati ve detaylarını araştırıyor.

Hak sahibi olmak isteyen binlerce aday, çekilişin hangi saatte yapılacağını ve canlı olarak nereden takip edileceğini araştırıyor.

Öte TOKİ'nin canlı yayın kanalları ve resmi sitesinde Artvin için kura tarihi ve saatine yönelik yeni bir açıklama yapılmadığı için "Artvin TOKİ kurası ertelendi mi, ne zaman yapılacak, bugün mü?" merak ediliyor.

İşte 11 Ocak 2025 Artvin TOKİ kura çekimine ilişkin saat bilgisi ve yayın detayları...

ARTVİN TOKİ KURASI SAAT KAÇTA 2026

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Artvin'de inşa edilecek konutlar için kura çekimi, TOKİ'nin resmi takvimine göre 11 Ocak 2026 Pazar günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Ancak TOKİ'nin canlı yayın kanalları ve resmi sitesinde Artvin için kura tarihi ve saatine yönelik yeni bir açıklama yapılmadı.

500 Bin Sosyal Konut Kura Çekilişi kapsamında Kura çekilişleri Youtube'da canlı olarak takip edilecek.

KURA CANLI TAKİP EKRANI