Artvin'de 65 yıllık zurnacı nefesi yetene kadar üfleyecek

65 yıldır zurna çalarak geçimini sağlayan adam, ilerleyen yaşına rağmen elinden zurnasını düşürmüyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Şeref Seçkin 22 yaşından beri zurna çalıyor.

Genç yaşta biriktirdiği paralarla kendisine bir zurna alan Seçkin, zamanla kendisini yetiştirip, hobisini mesleğe çevirdi. Ekmek teknesi haline gelen zurnasıyla düğün düğün gezen Seçkin, 2 çocuğunu da bu sayede okuttu.

NEFESİ YETTİĞİ KADAR ÇALACAK

Halk arasında da ‘Zurnacı Şerif’ diye tanınan Şeref Seçkin, pandemi sürecinde düğün gibi organizasyonların az oluşu nedeniyle, zamanını köy kahvesinde zurna çalarak geçiriyor. 65 yıldır elinden bırakmadığı zurnaya üfleyen Seçkin, "Nefesim yettiği kadar çalacağım" diyor.

"22 YAŞINDA BU İŞE GÖNÜL VERDİM"

Zurna çalmayı çok sevdiğini anlatan Seçkin, "22 yaşında bu işe gönül verdim, Mustafa diye bir ustam vardır. Mesleğin inceliklerini ondan öğrendim. Şimdilerde eskisi kadar çalamıyorum, 1-2 saat çaldıktan sonra yoruluyorum. Bazen düğünlere gidiyorum, özellikle bu dönemler de yoğunluk oluyor. Malum pandemi sürecinde düğünler de azaldı" dedi.

YAŞINA GÖRE ÇOK İYİ ÇALIYOR

Şeref Seçkin'in 40 yıl önce kendi düğününde zurna çaldığını anlatan Mehmet Aktaş, "Kendisi eski zurnacılardan ve çok güzel çalıyor" diye konuştu.

Şeref Seçkin'in, yaşına göre çok güzel zurna çaldığını ifade eden Erdoğan Dayanç da, "Helal olsun dayımıza, çok beğendim" dedi.

MAHALLENİN SANATÇISI

Şeçkin'i mahallelerinin sanatçısı olarak nitelendiren kahve sahibi Ekrem Doğan ise "Şerif amca bizim köyümüzün insanıdır. 65 yıldır zurna çalıyor, düğünde ve bayramda da çalışıyor. Bizim mahallemizin sanatçısı, her hafta kahveye gelir ve zurnasını çalar" ifadelerini kullandı.





