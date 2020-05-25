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- Artvin'de bir ay sonra yeni vakalar çıktı
Artvin'de bir ay sonra yeni vakalar çıktı
- DHA
- 25.05.2020 - 11:07
Koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyulan Artvin'de 30 gündür yeni vaka çıkmıyordu.
Vaka sayısı bir ayda sıfıra inmiş, hastanelerde tedavi gören ve koronavirüs tanısı koyulmuş hastalar da taburcu edilmişti.
AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Borçka ilçesinde geçen hafta, koronavirüs semptomları gösteren bir vatandaşın hastaneye başvurmasıyla yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanın, aile fertlerine yapılan testlerde 3 kişide daha vaka tespit edildi. Aynı aileden 4 kişi, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
23 KİŞİ DE KARANTİNAYA ALINDI
Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin ayrıca, bölgelerinde temasta bulunduğu kişiler de filasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor. 30 günün ardından test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin tedavileri sürerken, kentte 23 kişinin de karantinaya alındığı belirtildi.