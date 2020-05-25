Artvin'de bir ay sonra yeni vakalar çıktı

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla 30 gündür vaka görülmeyen Artvin'de, yeni vakalar ortaya çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyulan Artvin'de 30 gündür yeni vaka çıkmıyordu.

Vaka sayısı bir ayda sıfıra inmiş, hastanelerde tedavi gören ve koronavirüs tanısı koyulmuş hastalar da taburcu edilmişti.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Borçka ilçesinde geçen hafta, koronavirüs semptomları gösteren bir vatandaşın hastaneye başvurmasıyla yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanın, aile fertlerine yapılan testlerde 3 kişide daha vaka tespit edildi. Aynı aileden 4 kişi, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

23 KİŞİ DE KARANTİNAYA ALINDI

Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin ayrıca, bölgelerinde temasta bulunduğu kişiler de filasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor. 30 günün ardından test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin tedavileri sürerken, kentte 23 kişinin de karantinaya alındığı belirtildi.