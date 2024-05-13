DHA
Artvin'in Borçka ilçesi Küçükköy Mahallesi Köroğlu mevkisinde yırtıcı hayvanlardan kaçarken İçkale deresine düşen yavru karacayı Borçka Belediyesi personeli Serdar Korkmaz, suya girerek kurtardı.
Boynuz ve ayaklarından yakalayıp karaya çıkardı
Korkmaz, suda çırpınan karacayı boynuz ve ayaklarından yakalayarak, karaya çıkardı.
Sudan çıkarılan yavru karaca tedavisi için Milli Parklar personeline teslim edildi.
Tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak olan yavru karacanın kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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