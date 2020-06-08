Yusufeli ilçesinde kaybolan iki buzağı, jandarma ve belediye ekipleri tarafından drone yardımıyla iki gün sonra bulundu.

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Bakırtepe köyünde, Kenan Kökaya’ya ait iki buzağı, ahırın etrafında otlarken bir anda ortadan kayboldu.

Köy muhtarı Recep Temel ise bulunamayan buzağılar için jandarma ekiplerine haber verdi.

BUZAĞILAR DRONE İLE BULUNDU

Olay yerine giden jandarma ekipleri, belediyeye ait drone ekibi ile arama çalışması başlattı. Yapılan arama sonrası, iki buzağı köy merkezinden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

Artvin'de Jandarma kayıp buzağıları drone ile buldu

"İKİ GÜN ARADIM BULAMADIM"

Oldukça susamış olan iki buzağının sahibi Gökkaya, "Kendi imkanlarımla iki gün aradım bulamadım. Daha sora ilçe jandarma ekiplerine haber verdik. Onlar da belediye ekipleriyle iletişime geçmişler, drone yardımıyla buldular. Allah hepsinden razı olsun” dedi.