Artvin'de sağanak yağmur nedeniyle iş yerlerini su bastı

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve 1 saat süren şiddetli yağmur, bölgedeki ev ve iş yerlerine zarar verdi. Caddelerde yaşanan su baskınları nedeniyle belediye ekipleri çalışmaları hızlandırdı.

Yurt genelinde bunaltıcı sıcaklar devam ederken Karadeniz Bölgesi ve Marmara'da birkaç gündür yağışlar etkili oluyor.

Ağustosta yağan yağmur vatandaşları serinletirken, iş yeri sahipleri ve giriş kattaki evler olumsuz etkilendi.

Yağmurun olumsuzluklara yol açtığı kentlerden biri de Artvin...

Vatandaşlar seferber oldu

Akşam saatlerinde başlayan ve bir saat etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Rögar ve su kanallarının tıkanmasıyla, belediye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

Ev ve iş yerlerini su bastı

İş yeri sahipleri ve vatandaşlar, yağış sonrası su baskınlarından zarar gören ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlattı.

Öte yandan sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı.

Heyelan meydana geldi

Artvin-Ardanuç kara yolunun yaklaşık 30. kilometresinde, yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya ve toparlak parçaları yola savruldu.

AA'nın aktarımına göre; endişeye yol açan heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken bölgede araç kuyrukları oluştu.

Yolun açılması için Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.