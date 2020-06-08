Asker uğurlamasında sosyal mesafe yine unutuldu

Adana'da asker uğurlaması nedeniyle otogarda oluşan kalabalığın önlenmesi için vatandaşlar, kontrollü şekilde içeriye alınmasına rağmen, peronlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi.

2000 doğumlu gençlerin askere alındığı bugünlerde, Adana Otogarı ve çevresinde özellikle akşam saatlerinde büyük kalabalıklar oluşuyor. Bu kalabalığın önlenmesi için sıkı denetimler yapılmasına rağmen, birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.

ASKERE GİDENLERİN YAKINLARI ALINDI

Vatani görevini yapacak gençler, birliklerine teslim olmak için aileleri ve yakınlarıyla Adana Merkez Otogarı'na geldi. Polis tarafından kontrollü şekilde peronlara yalnız askere giden gençler ve yakınları alındı. Arkadaşlarıyla otogar girişinde vedalaşan gençlerin aileleri ile peronlara geçişlerine izin verildi.

TEDBİRLERE RAĞMEN PERONDA KLASİK UĞURLAMA

Peronlarda oluşan küçük çaplı kalabalıkta vatandaşların birbirlerine çok yakın durduğu ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. denetimlere rağmen peronlara girmeyi başaran birçok genç, askere uğurlayacakları arkadaş ya da yakınlarına havaya atıp tutarak, mesafeyi tamamen ortadan kaldırdı.

"TEDBİRLERİ ALARAK OTOGARA GELDİK"

Oğullarını askere uğurlayan Fadime ve Emin Uludağ çifti, tedbirlerini alarak otogara geldiklerini söyledi. Otogar içerisinde askere gidecek kişileri omuzlarına alıp slogan atan vatandaşlar, daha sonra askerin içinde bulunduğu ve hareket otobüsü durdurup İstiklal Marşı okudu. Vatandaşlar askere gidecek yakınlarının otobüsü hareket etmesinin ardından otogardan ayrıldı.