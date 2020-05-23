Ataşehir'de kumar oynayanlara 23 bin lira ceza

İş yerinde kumar oynarken yakalanan 19 kişiye toplam 23 bin 275 lira para cezası kesildi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine hareke geçen polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.

19 KİŞİYE 23 BİN LİRA CEZA

Yapılan kontrollerde, 5'i çatıda saklanan ve masa etrafında bulunan toplam 19 kişi tespit edildi.

Yakalananlardan her birine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na Muhalefet suçundan bin 225 TL olmak üzere toplam 23 bin 275 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Ruhsatsız olduğu anlaşılan iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan hakkında işlem yapılan iş yeri sorumlusu Oktay D. ise çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.