Atatürk Barajı Göleti'nde kerevit şaşkınlığı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Murat ve Emrullah Erdem kardeşlerin ağlarına, ilk defa kerevit takıldı. Ağlarını çekerken bu canlıyla karşılaşan kardeşler, şaşkınlıklarını gizleyemedi ve daha önce böyle bir canlı görmediklerini ifade etti.

KEREVİTİ BİR SÜRE İNCELEYİP GÖLE BIRAKTILAR

Erdem kardeşler, Atatürk Baraj Göleti’nde ilk kez kerevit gördüklerini belirterek, yakaladıkları canlıyı kısa bir süre inceledikten sonra yeniden suya bıraktı.

"30 YILDIR İLK KEZ AĞLARIMIZA TKAILDI"

Hayvanı suya bırakan Murat Erdem, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: