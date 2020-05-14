Dolar
6.9629
-0.1792%
Euro
7.531
-0.1021%
Altın
1714.88
-0.0879%
Borsa
99943.05
-0.2157%
G. Altın
384.294
-0.2458%
Bitcoin
66385.21
2.0972%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında son durum

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastanenin son hali havadan görüntülendi.
    • DHA
    • 14.05.2020 - 10:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında son durum

    Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunduğu Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor...

    BAZI BÖLÜMLERİ TAMAMLANDI

    İnşa edilen bin yataklı salgın hastanesinde sona yaklaşılırken, bazı bölümleri tamamlanan salgın hastanesinin son görüntüleri ortaya çıktı.

    İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi gün 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız bir şekilde çalışıyor.

    8 Nisan'da yapımına başlanan hastanenin 45 günde bitirilmesi planlanıyor.

    Görüş Bildir