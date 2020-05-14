Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında son durum

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastanenin son hali havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunduğu Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor...

BAZI BÖLÜMLERİ TAMAMLANDI

İnşa edilen bin yataklı salgın hastanesinde sona yaklaşılırken, bazı bölümleri tamamlanan salgın hastanesinin son görüntüleri ortaya çıktı.

İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi gün 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız bir şekilde çalışıyor.

8 Nisan'da yapımına başlanan hastanenin 45 günde bitirilmesi planlanıyor.