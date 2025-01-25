Atatürk heykeli, Manisa Kurtuluş Müzesi’nde

ANKA

1961 yılında yapılan ve yıllar içinde farklı alanlara taşınan ya da birçok kez kaldırılan Atatürk heykeli, Manisa Kurtuluş Müzesi’nin tamamlanan binasının önündeki yerine yerleştirildi.

Manisa’da 1961 yılında yaptırılan Atatürk heykeli, aradan geçen yıllarda pek çok kez yer değişikliğine uğradı ya da kimi zaman kaldırıldı.

İLK CUMHURİYET MEYDANI'NA DİKİLMİŞTİ

İlk olarak Cumhuriyet Meydanı’na dikilen heykel, 1980’li yılların ortasında farklı kararlarla depoya kaldırıldı; 1989 yılında depodan çıkarılarak bu kez Laleli Meydanı’na taşındı.

Sonraki yıllarda Kültür Varlığı olarak koruma altına alınan heykelin bulunduğu alanın bir bölümü bir otelin bahçesinde bir bölümü de kaldırımda kaldı.

Heykel, kurul kararı ile koruma altında olduğu için önce yeri değiştirilemedi ve taşınması için kurulun izni beklendi.

2014'TE KURTULUŞ KAHRAMANLARI ALANINA TAŞINDI

Heykel, 2014 yılında belediye hizmet binası yanındaki milli mücadele kahramanlarının isimlerinin yer aldığı Kurtuluş Kahramanları Anıtı alanına taşındı.

2023'TE MÜZE İNŞAATI İÇİN KORUMA ALTINA ALINDI

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 Nisan 2023 tarihinde temeli atılan Manisa Kurtuluş Müzesi inşaatı dolayısıyla heykel yerinden kaldırılıp Büyükşehir Belediyesi’nin şantiyesinde koruma altına alındı.

Manisa Kurtuluş Müzesi inşaatının tamamlanmasıyla heykelin yeni yerine konuldu.

HEYKEL ŞİMDİ MANİSA KURTULUŞ MÜZESİ'NDE

Atatürk heykeli, Manisa’nın Kurtuluş Savaşı günlerini anlatacak Manisa Kurtuluş Müzesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası arasındaki yeni yerine yerleştirildi.