İzmir'de yol verme kavgası: Otoyolda önünü kesip üzerine yürüdü

Trafikte yol verme kavgalarına bir yenisi daha eklendi..

Son olay İzmir'de yaşandı.

Dün saat 22.20 sıralarında İzmir Çevreyolu Atatürk Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde Bornova istikametinde meydana gelen olayda, yol verme tartışması nedeniyle iki sürücü arasında gerginlik yaşandı.

YOLUNU KESİP ARAÇTAN İNİP SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Minibüsle seyir halindeyken sol şeritteki aracın önüne kırıp, yolunu kesen sürücü ardından araçtan inip sürücüye saldırmaya çalıştı.

OLAY ANI ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI

Söz konusu olay, araç içi kamerayla kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin otoyolun sol şeridinde durup saldırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 35 BYJ 240 plakalı minibüsün şoförünün E.E. (44) olduğunu tespit etti.

380 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, EHLİYETİNE 60 GÜN EL KONULDU

Sürücü E.E.’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında 380 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 60 gün el konuldu.

Diğer aracın sahibine ise 40 bin idari para cezası kesildi ve araç 60 gün trafikten men edildi.