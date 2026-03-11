Şırnak'ta kayıp olarak aranan 14 yaşındaki kız bulundu

Şırnak'ta kayıp olarak aranan genç kızdan sevindiren haber..

Ailesi, bir süre kendisinden haber alamadığı Y.A.B. (14) için Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından polis ekipleri, kent genelinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın talimatıyla 17 ayrı ekip sahaya sevk edilirken, çocuğun en son görüldüğü bölgelerde detaylı araştırma yapıldı. Güvenlik kamerası ve KGYS kayıtları incelemeye alınırken ekipler adeta zamanla yarıştı.

ŞEHRİN GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Kayıp çocuğun bulunması için kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Şehir giriş ve çıkış noktalarında uygulama başlatılırken şehirden çıkmak isteyen araçlar, tek tek kontrol edildi. İlçe otogarlarında da ekipler tarafından detaylı aramalar gerçekleştirildi.

14 DAKİKA SONRA BULUNDU

Polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kayıp olarak aranan Y.A.B., ihbarın yapılmasının ardından sadece 14 dakika sonra bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından küçük kız, ailesine teslim edildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi, muhtemel bir olumsuzluğun önüne geçerken olay, kentte takdir topladı.