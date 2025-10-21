Avcılar’da kirlenen dere siyaha büründü

- Küçükçekmece Gölü’ne dökülen dere, moloz ve çöpler nedeniyle siyaha büründü.
- Çevresinde biriken atıklar ve ağır lağım kokusu dikkat çekiyor.
- Dere, sanayi atıklarıyla birlikte ekosistemde ciddi risk oluşturuyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Firüzköy Mahallesi’nde, Küçükçekmece Gölü’ne dökülen dere çevresinde ciddi kirlilik dikkat çekiyor. Yüzlerce metrekarelik alanda moloz yığınları, çöpler, koltuk ve araba lastiği gibi atıklar birikmiş durumda.
DERE SİYAHA BÜRÜNDÜ, ÇEVRE LAĞIM KOKUYOR
Derenin rengi kirlilik nedeniyle siyaha bürünürken, çevrede ağır bir lağım kokusu hissediliyor. Temizlenmeyen alanlarda otlayan koyunlar havadan çekilen görüntülere yansıdı.
SANAYİ ATIKLARI GÖLE TAŞINIYOR
Dere, şehrin içinde atıl kalmış bir bölgeden geçerek sanayi atıklarını da Küçükçekmece Gölü’ne taşıyor, ekosistemde ciddi risk oluşturuyor.