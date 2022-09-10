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    Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı

    Avcılar'da metrobüs kazasında yaralanan İranlı kadın, "Her yer kan içerisindeydi ve o kadar korkunç ki hiçbir şey söyleyemiyorum." diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 10:07
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    Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşanan metrobüs kazasında yaralananların tedavileri hastanelerde sürüyor.

    Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan bazı kazazedeler, yaşadıklarını anlattı.

    İranlı 47 yaşındaki Kamelia Kaçui, Haramidere'ye alışveriş yapmaya gittiğini ve dönüş yolunda metrobüse bindiğini, kazanın ardından ayağa kalkıp ne olduğunu anlamaya çalıştığını söyledi.

    "Gerçekten çok korkunçtu"

    Başını koltuğa çarptığını belirten Kaçui, "Bazı yolcuların yerde olduklarını gördüm. Gerçekten çok korkunçtu. Kafam ve boynum çok ağrıyor." dedi.

    Kaza sırasında metrobüste olan 23 yaşındaki İranlı Nejla Sabbagh, kendine geldiğinde herkesin kanlar içinde yattığını gördüğünü aktardı.

    AA'ya konuşan Sabbagh, "Korkunç bir görüntüydü gerçekten. Her yer kan içerisindeydi ve o kadar korkunç ki hiçbir şey söyleyemiyorum. O kötü anları hatırladığım an kendimi kötü hissediyorum. Kendimize geldiğimizde çığlık atarak kapıyı kırıp dışarıya çıktık. Ambulansla hastaneye geldim. Tomografi falan çektiler, şu anda kafamda bir şey yok ama diğer test sonuçlarını bekliyoruz." diye konuştu.

    Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı VİDEO

    Avcılar daki metrobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı #1

    "Sağlam birisi kapıyı kırdı"

    Kaza sırasında kolu kırılan 48 yaşındaki Ahmet Azun, Topkapı'dan Avcılar'a gittiğini ve metrobüsün ters istikamette seyrettiğini gördüğünü anlattı.

    Azun, şunları söyledi: "En arka koltukta oturuyordum. Sağlam birisi kapıyı kırdı, o şekilde çıktık. Bazıları çekiçle ön tarafta camları kırdı. Ben en arka koltukta oturuyordum, içeriyi çok görmedim diyebilirim. Kalktım kendi imkanlarımla hastaneye gideyim dedim ama gidecek halim yoktu. Ambulansla hastaneye geldim. Şu anda sancım var, başka bir yerimde bir çatlak var. Kolumda da kırık var.”Avcılar daki metrobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı #2

    Şoförün durumu kritik

    Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavisine devam edilen metrobüs şoförü Mahsun Kibar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Avcılar daki metrobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı #3

    Avcılar daki metrobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı #4

    Avcılar daki metrobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı #5


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