Avşar Üzümü’ne coğrafi işaret tescili

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde nesillerdir sürdürülen üzüm yetiştiriciliği, resmi olarak koruma altına alındı. Yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip üretim geleneğiyle bilinen Avşar Üzümü, coğrafi işaret belgesiyle kayıt altına alındı.

3 Nisan 2026 tarihinde alınan tescil kararı, Avşar Mahallesi’nde büyük memnuniyetle karşılandı. Mahalle Muhtarı Cengiz Özcan, kararın üreticiler için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, “Atalarımızdan kalan bu değer artık resmen korunuyor” ifadelerini kullandı.

"KÜLTÜREL BİR MİRAS" VURGUSU

Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Turgut Tok ise Avşar Üzümü’nün yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda kültürel bir değer olduğuna dikkat çekti. Tok, bu mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Tescil sürecine katkı sağlayan kurumlara da teşekkür edilirken, Acıpayam Ziraat Odası ile ilçe ve il tarım müdürlüklerinin çalışmaları bölge adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

YEREL ÜRETİM İÇİN YENİ DÖNEM

Coğrafi işaret tesciliyle birlikte Avşar Üzümü’nün marka değerinin artması ve bölge ekonomisine katkısının güçlenmesi bekleniyor. Üreticiler ise bu gelişmeyi “emeklerinin karşılığı” olarak yorumladı.