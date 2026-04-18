Bodrum Limanı’nda kruvaziyer yoğunluğu: 357 turist ilçeyi gezdi

Muğla’nın Bodrum ilçesi, kruvaziyer turizminin hareketlendiği günlerden birine sahne oldu. “Europa” isimli Malta bayraklı yolcu gemisi, sabah saatlerinde Bodrum Limanı’na yanaşarak ilçeye yeni bir turist kafilesi getirdi.

198 metre uzunluğundaki gemi, sabah 07.00’de Rodos Limanı’ndan hareket ederek Bodrum’a ulaştı.

357 YOLCU İLÇEYİ GEZDİ

Gemide çoğunluğu Alman vatandaşı olan 357 yolcu ile 282 kişilik mürettebat bulunduğu belirtildi. Limandan inen turistler, Bodrum’un çarşısı, marinası ve tarihi noktalarını gezmek üzere ilçe merkezine dağıldı.

Ziyaret boyunca özellikle sahil hattı, kafe ve restoranlarda yoğunluk oluştu.

ESNAF İÇİN HAREKETLİ GÜN

Turist akını, Bodrum esnafına da hareketlilik getirdi. Çarşı bölgesinde alışveriş yapan ziyaretçiler, yerel işletmelerde yoğunluk oluştururken, ilçe ekonomisine de katkı sağladı.

Bodrum’daki programını gün içinde tamamlayacak olan “Europa” adlı kruvaziyerin, saat 23.59’da Nafplion Limanı’na hareket edeceği bildirildi.

SEZON ERKEN BAŞLADI

Yetkililer, kruvaziyer trafiğindeki artışın turizm sezonunu erkenden hareketlendirdiğini belirtirken, önümüzdeki dönemde Bodrum Limanı’nda benzer yoğunlukların devam etmesinin beklendiğini ifade etti.