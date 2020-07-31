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    Ayasofya'da bayram namazı hazırlığı yapıldı

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak ilk bayram namazı için dezenfeksiyon yapan ekipler yerlere sosyal mesafe bantları yapıştırdı, polis ekipleri cami içinde ve dışında bomba araması yaptı
    • AA
    • 31.07.2020 - 05:15
    • Güncelleme : 31.07.2020 - 05:15
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    Ayasofya'da bayram namazı hazırlığı yapıldı

    İbadete açıldığı günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bugün ilk defa bayram namazı kılınacak.

    Fatih Belediyesi ekiplerince namaz öncesinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılırken caminin içinde ve dışında yerlere, sosyal mesafeye uyulması için işaret bantları yapıştırıldı.

    Ayasofya'da bayram namazı hazırlığı yapıldı #1

    NAMAZA GELECEK KİŞİLER KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE İÇERİ ALINACAK

    Caminin çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, namaza gelecek kişileri kontrollü bir şekilde içeri alacak.

    Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de dedektör köpeklerle caminin içinde ve çevresinde tarama çalışması yaptı.

    Ayasofya'da bayram namazı hazırlığı yapıldı VİDEO

    Ayasofya'da bayram namazı hazırlığı yapıldı #2

    Ayasofya'da bayram namazı hazırlığı yapıldı #3

    Ayasofya'da bayram namazı hazırlığı yapıldı #4

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