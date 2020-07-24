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    Ayasofya'da, Hristiyanların kutsal alanı boş bırakıldı

    Yapılan önerinin, Cuma namazı sırasında uygulandığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 16:53
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 16:53
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    Ayasofya'da, Hristiyanların kutsal alanı boş bırakıldı

    Ayasofya Camii'nde 86 yıl aradan sonra ilk Cuma namazı eda edildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Resmi rakam olarak aldığım, 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş." dedi.

    Namaz sırasında kameralara dikkat çeken bir an yansıdı.

    HRİSTİYANLARIN KUTSAL KABUL ETTİĞİ ALAN

    Hristiyan inancına göre, Meryem Ana’nın göründüğüne inanılan, dairelerin yer aldığı alan halı ile kapatılmadı.

    Avukat Remzi Kazmaz, 'Hızır makamı' ile müezzin mahfili arasında kalan bölgenin Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edildiğini belirtti.

    Ayasofya'da, Hristiyanların kutsal alanı boş bırakıldı #1

    O BÖLÜMDE NAMAZ KILINMADI

    Kazmaz daha önce, "Dairelerden oluşan, ayakla basılmayan bu alanın açık bırakılması isabetli bir karar olacaktır." açıklamasını yapmıştı.

    Kazmaz'ın yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya'nın, ruhuna uygun korunabilmesi için yaptığı öneri kabul edildi.

    Söz konusu bölümde namaz kılınmadığı görüldü. Avukat Kazmaz, duyarlılıkları dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.

    Ayasofya'da, Hristiyanların kutsal alanı boş bırakıldı #2

    Ayasofya'da, Hristiyanların kutsal alanı boş bırakıldı #3

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