Ayasofya'da, Hristiyanların kutsal alanı boş bırakıldı

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Yapılan önerinin, Cuma namazı sırasında uygulandığı görüldü.

Ayasofya Camii'nde 86 yıl aradan sonra ilk Cuma namazı eda edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Resmi rakam olarak aldığım, 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş." dedi.

Namaz sırasında kameralara dikkat çeken bir an yansıdı.

HRİSTİYANLARIN KUTSAL KABUL ETTİĞİ ALAN

Hristiyan inancına göre, Meryem Ana’nın göründüğüne inanılan, dairelerin yer aldığı alan halı ile kapatılmadı.

Avukat Remzi Kazmaz, 'Hızır makamı' ile müezzin mahfili arasında kalan bölgenin Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edildiğini belirtti.

O BÖLÜMDE NAMAZ KILINMADI

Kazmaz daha önce, "Dairelerden oluşan, ayakla basılmayan bu alanın açık bırakılması isabetli bir karar olacaktır." açıklamasını yapmıştı.

Kazmaz'ın yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya'nın, ruhuna uygun korunabilmesi için yaptığı öneri kabul edildi.

Söz konusu bölümde namaz kılınmadığı görüldü. Avukat Kazmaz, duyarlılıkları dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.