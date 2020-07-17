Ayasofya'da ilk namaz için hazırlıklar devam ediyor

Ayasofya'da ilk namaz için hazırlıklar devam ediyor

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması kararının ardından yapılan hazırlıklar devam ederken İstanbul Valiliği, koordinasyon toplantılarıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirildiği üçüncü koordinasyon toplantısı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi.



Ayasofya Camisi'nde yapılan toplantıda, 24 Temmuz'da cuma namazı ile ibadete açılacak cami ve çevresindeki hazırlıklar ile koronavirüs tedbirleri ele alındı.

CAMİ ÇEVRESİNDE İNCELEME YAPILDI

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilgili kurumlardan temsilciler katıldı.



Toplantının ardından Vali Yerlikaya ve beraberindekiler, Ayasofya Camisi'nin çevresinde incelemede bulundu.