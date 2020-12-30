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    Ayasofya'da iskeleler kaldırıldı

    Ayasofya'da 2013'ten bu yana kurulu olan iskelenin sökülmesinin ardından, caminin ana bölümü tüm ihtişamı ile ortaya çıktı.
    • AA
    • 30.12.2020 - 21:50
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    Ayasofya'da iskeleler kaldırıldı

    Türkiye 24 Temmuz'da tarihi bir gün yaşadı.

    Ayasofya, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile müze statüsünden ibadethane statüsüne geçirildi ve ibadete açıldı.

    Tarihi mabed, 86 yıl aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı Cuma namazıyla ibadete yeniden açılarak Ayasofya-i Kebir Camii tabelası asıldı.

    İSKELELER KALDIRILDI

    Camide 2013 yılından bu yana devam eden restorasyon nedeniyle kısıtlı bir alanda ve iskelelerin arasında kılınan ilk namazın ardından, söz konusu iskeleler de kaldırıldı.

    Restorasyonun sona ermesiyle caminin ana bölümü tüm ihtişamı ile ortaya çıktı.

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