Dolar
6.8482
0.0686%
Euro
7.9458
0.0894%
Altın
1893.32
0.3115%
Borsa
119056.71
0.0214%
G. Altın
417.581
0.5705%
Bitcoin
65088.48
-0.5923%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Ayasofya'nın açılışı nedeniyle sahil yolunda yoğun trafik

    Ayasofya Camii'nde ilk namaza yetişmek isteyen vatandaşlar, sahil yolunda yoğun trafik oluşturdu.
    • İHA
    • 24.07.2020 - 10:49
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 10:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ayasofya'nın açılışı nedeniyle sahil yolunda yoğun trafik

    Vatandaşlar, Ayasofya Camii’nin açılışına gitmek üzere yollara döküldü.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün itibarıyla resmi açılışı gerçekleştirilecek olan Ayasofya Camii'nde namaza yetişmek isteyen vatandaşlar, sahil yolunda yoğun trafik oluşturdu.

    SAHİL YOLUNDA YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

    Güvenlik önlemleri için Ayasofya’ya giden pek çok nokta trafiğe kapatıldı. Araçlarıyla alana gitmek isteyen vatandaşlar, sahil yolunda yoğun trafik oluşturdu. Bakırköy’den Sirkeci yönüne doğru trafik durma noktasına geldi.

    Araçların oluşturduğu yoğun trafik havadan görüntülendi.

    Ayasofya'nın açılışı nedeniyle sahil yolunda yoğun trafik #1

    Ayasofya'nın açılışı nedeniyle sahil yolunda yoğun trafik #2

    Ayasofya'nın açılışı nedeniyle sahil yolunda yoğun trafik #3

    Ayasofya'nın açılışı nedeniyle sahil yolunda yoğun trafik #4

    Görüş Bildir