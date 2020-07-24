Ayasofya'nın açılışı nedeniyle sahil yolunda yoğun trafik

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Ayasofya Camii'nde ilk namaza yetişmek isteyen vatandaşlar, sahil yolunda yoğun trafik oluşturdu.

Vatandaşlar, Ayasofya Camii’nin açılışına gitmek üzere yollara döküldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün itibarıyla resmi açılışı gerçekleştirilecek olan Ayasofya Camii'nde namaza yetişmek isteyen vatandaşlar, sahil yolunda yoğun trafik oluşturdu.

SAHİL YOLUNDA YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Güvenlik önlemleri için Ayasofya’ya giden pek çok nokta trafiğe kapatıldı. Araçlarıyla alana gitmek isteyen vatandaşlar, sahil yolunda yoğun trafik oluşturdu. Bakırköy’den Sirkeci yönüne doğru trafik durma noktasına geldi.

Araçların oluşturduğu yoğun trafik havadan görüntülendi.