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- Ayasofya'nın halıları hazır
Ayasofya'nın halıları hazır
Cami statüsüne kavuşan Ayasofya için ilk namaza 5 gün kala, halıların nasıl olacağı belli oldu.
- AA
- 20.07.2020 - 09:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti.
HALILAR GELDİ
Karar sonrası Ayasofya'da çalışmalar devam ediyor...
Ayasofya Camii'nde ilk namaz için günler kalmışken, halısının nasıl olacağı da netlik kazandı.
Manisa'da dokunan halı, turkuaz renk tonlamaları ve Ayasofya'nın iç mimarı tasarımına uygun desenleriyle dikkat çekiyor.