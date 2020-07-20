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    Ayasofya'nın halıları hazır

    Ayasofya'nın halıları hazır

    Cami statüsüne kavuşan Ayasofya için ilk namaza 5 gün kala, halıların nasıl olacağı belli oldu.
    • AA
    • 20.07.2020 - 09:01
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    Ayasofya'nın halıları hazır

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti.

    HALILAR GELDİ

    Karar sonrası Ayasofya'da çalışmalar devam ediyor...

    Ayasofya Camii'nde ilk namaz için günler kalmışken, halısının nasıl olacağı da netlik kazandı.

    Manisa'da dokunan halı, turkuaz renk tonlamaları ve Ayasofya'nın iç mimarı tasarımına uygun desenleriyle dikkat çekiyor.

    Ayasofya'nın halıları hazır #1

    Ayasofya'nın halıları hazır #2

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