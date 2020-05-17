Aydın yazlıkçıların akınına uğradı

Aydın'ın turizm ilçesi Kuşadası'na, son 5 günde 72 bin 660 araç giriş yaptığı açıklandı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, bu hafta da 15 şehirde 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İlan edilen 4 günlük yasak ve hafta sonu hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle, Kuşadası yazlıkçıların akınına uğradı.

5 GÜNDE 72 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Kuşadası Kaymakamlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre ilçeye 5 günde 72 bin 660 aracın giriş yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait, kentin giriş ve çıkışlarında bulunan araç takip kameralarının verilerine göre, 11- 15 Mayıs tarihleri arasında Kuşadası'na Selçuk yönünden 11 bin 467, Söke yönünden ise 61 bin 193 olmak üzere 5 günde toplam 72 bin 660 araç giriş yaptı.

YASAĞA RAĞMEN PLAJA İNİP DENİZE GİRİLDİ

Kadınlar Denizi, Yavansu, Karaova, Kadı Kalesi, Soğucak, Davutlar ve Güzelçamlı Mahalleleri’nde bazı vatandaşlar soluğu plajlarda aldı. Bazı vatandaşlar güneşlenirken bazı vatandaşlar da yasağa rağmen denize girdi.





