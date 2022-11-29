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    Aydın'da bir evde yangın çıktı

    Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın vatandaşları panikletti.
    • 29.11.2022 - 22:06
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    Aydın'da bir evde yangın çıktı

    Aydın'da Cumhuriyet Mahallesi 1973 sokakta akşam saatlerinde, bir apartmanın en üst katında bulunan evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Yangın kısa sürede söndürüldü

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

    Aydın da bir evde yangın çıktı #1

    Ölen yada yaralanan yok

    İHA'nın haberine göre, yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aydın da bir evde yangın çıktı #2


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