Aydın'da bir evde yangın çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın vatandaşları panikletti.

Aydın'da Cumhuriyet Mahallesi 1973 sokakta akşam saatlerinde, bir apartmanın en üst katında bulunan evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangın kısa sürede söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.





Ölen yada yaralanan yok

İHA'nın haberine göre, yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



