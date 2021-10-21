Aydın'da bir kişi, midibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Aydın'ın Söke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, bir apartmanın istinat duvarında asılı kaldı. O esnada kaldırımda olan kişi, kazadan son anda kurtuldu.

Saat 18.00 sıralarında Söke ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Morkent istikametine seyir halinde olan Zahir Birdal yönetimindeki 09 AAN 013 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan 09 JE 498 plakalı otomobil ve 09 AEA 514 plakalı motosiklete çarptı.

ÇARPTIĞI OTOMOBİL VE MOTOSİKLET APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle, otomobil ve motosiklet demir korkulukların kırılmasıyla apartman bahçesine düştü. Midibüs ise istinat duvarı üzerinde asılı kaldı. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi.

Kazada yaralanan olmazken, midibüs, otomobil ve motosiklette büyük hasar meydana geldi.

BİR KİŞİ MİDİBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Güvenlik kameraları görüntülerine ise, kaza anında kaldırımda bulunan bir kişinin midibüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'da otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu VİDEO

















