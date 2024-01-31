Aydın'da çöp ev vakası! 3 kamyon çıktı Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan Nurten Arzıman'ın evinden belediye ekipleri, 3 kamyon çöp çıkardı..

DHA

Çöp ev vakaları yaşanmaya devam ediyor.

Bu kez olayın adresi Aydın oldu.

Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi 12. Sokak'ta tek başına yaşayan Nurten Arzıman'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları muhtar Mustafa Certel aracılığıyla durumu Kaymakamlığa bildirdi.

3 kamyon çöp çıkarıldı

Söz konusu eve Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, alınan izinle Arzıman'ın tek yaşadığı müstakil evde temizlik yaptı.

Evden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Daha önce 4 kez temizlendi

Çöplerin boşaltılmasının ardından ev ilaçlanarak temizlendi. Nurten Arzıman'ın evinin daha önce de belediye ekiplerince 4 kez temizlendiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)