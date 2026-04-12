Erzurum'da rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı

Erzurum’da şiddetli rüzgarın etkisiyle direğe dolanan Türk bayrağı, bir vatandaşın dikkat çekici müdahalesiyle yeniden düzeltildi. Yakutiye ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan olay, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

RÜZGAR BAYRAĞI DİREĞE DOLADI

Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi’nde bulunan akaryakıt istasyonunda, etkili olan rüzgar nedeniyle Türk bayrağı direğe dolandı. Durumu fark eden 26 yaşındaki istasyon çalışanı Doğuş Güngör, vakit kaybetmeden müdahale etti.

15 METRELİK DİREKTE TEHLİKELİ TIRMANIŞ

Hiç tereddüt etmeden yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki direğe tırmanan Güngör, bayrağı dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden kurtardı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Görüntülerin paylaşılmasının ardından kısa sürede çok sayıda beğeni alan olay, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Güngör’ün davranışını takdir eden yorumlarda bulundu.

"BU BİR BAYRAK MESELESİ"

Evli ve bir çocuk babası olan Doğuş Güngör, yaptığı müdahalenin herhangi bir gösteriş amacı taşımadığını belirterek, bunun bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Bayrağın kendileri için bir değer olduğunu vurgulayan Güngör, yaptığı hareketin gelecek nesillere örnek olmasını istedi.