Aydın'da derede mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

İHA
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde belediye ekipleri, yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle dere yataklarında biriken malzemelerin temizlenmesi ve suyun akışını engelleyen tıkanıklıkların giderilmesi için iş makineleriyle aralıksız müdahale ediliyor.
VATANDAŞLARIMIZ SAĞ SALİM KURTARILDI
Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Vatandaşlarımızın güvenliği her şeyden önemli. Ekiplerimiz anında müdahalede bulundu, mahsur kalan hemşehrilerimiz sağ salim kurtarıldı. Haydere ve Dömen mahallelerimizde dere yataklarında temizlik ve açma çalışmaları devam ediyor. Tüm ekip arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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