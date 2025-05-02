Aydın'da derede mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

İHA

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde belediye ekipleri, yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle dere yataklarında biriken malzemelerin temizlenmesi ve suyun akışını engelleyen tıkanıklıkların giderilmesi için iş makineleriyle aralıksız müdahale ediliyor.

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Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: