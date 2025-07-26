Aydın'da feci kaza: Alkollü sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Aydın Kuşadası’nda 31 yaşındaki E. C. Ç. yönetimindeki 09 APS 009 plakalı araç, Toprak Kavşağı istikametinden Süleyman Demirel Bulvarı’nı takip ederek Sümerbank Kavşağı yönüne doğru seyir halindeydi.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Üç şeritli yolun sol şeridinde ilerleyen sürücü, Ciritoğlu Sitesi yönüne doğru yolun karşısına geçmeye çalışan Birol Görgü’ye çarptı.

Birol Görgü’nün o esnada cep telefonuyla konuştuğu ve refüje yakın noktadan geçmeye çalıştığı, aracın ise yüksek hızla seyrettiği belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yayanın kontrolsüz şekilde yola çıktığı, ancak sürücünün yavaşlamaya yönelik herhangi bir manevra yapmadığı görülüyor.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Çarpma sonucu metrelerce savrulan Birol Görgü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü E. C. Ç. yapılan alkol testinde 2.39 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, alkollü sürücü gözaltına alındı.