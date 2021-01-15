Aydın'da fenalaşan yaşlı adamın yardımına şoför koştu

Aydın'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförünün duyarlılığı görenlerin takdirini topladı.

Aydın ASTİM-Otogar güzergahında seyir halinde olan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförü Murat Balcıoğlu, Çine Bulvarı üzerinde yaşlı bir adamın yere düştüğünü gördü.

ARACI DURDURDU

Şoför Balcıoğlu, hemen aracını durdurup yaşlı adamı yerden kaldırarak, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.

AMBULANS GELENE KADAR BEKLEDİ

Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şoför Balcıoğlu ise yaşlı adamı, ambulans gelinceye kadar yalnız bırakmadı. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından Balcıoğlu, otobüsü ile seferine davam etti.

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"BU BİZİM İNSANLIK GÖREVİMİZ"

15 yıldır şoförlük yapan Murat Balcıoğlu, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, "Aracımız ASTİM-Otogar hattında çalışıyor. Otogara giderken Çine Bulvarı üzerinde trafik çok yoğundu ve yolcumu indirmek için sağ tarafta boş bir yer arıyordum. O sırada karşıdan gelen bir amca vardı. Onun yere yığıldığını fark ettim. Hemen o anda otobüsümde bulunan yolcum ile birlikte araçtan inerek amcayı yerden kaldırdık. Amcanın tansiyon hastası olduğunu öğrendim. 112 Acil Servis ekiplerini aradım. Sağlık ekiplerini beklerken amca bir daha sendeledi ve yere düştü. Yine kaldırdık. Ondan sonra sağlık ekipleri geldi ve amcamızı sağlık ekiplerine teslim ederek güzergahıma devam ettim. Bu bizim insanlık görevimiz. Kooperatif başkanımız da sık sık bize bu konularda telkinlerde bulunuyordu. İhtiyacı olan insanlara yardımcı olmalıyız, bu bizim vatandaşlık görevimiz." diye konuştu.