Aydın'da şiddetli fırtına etkili oldu. Havaya savrulan bir güneş paneli boş bir evin çatısına düştü. Ağaçlar kökünden çıktı.

Aydın’da akşam saatlerinde başlayan fırtına hayatı adeta felç etti.

Güneş paneli evin çatısına saplandı

Fırtına nedeniyle birçok yerde ağaç devrilmeleri yaşanırken, bazı evlerin çatılarında da hasar meydana geldi. Fırtınanın şiddetini gözler önüne seren ise bir evin çatısına saplanan güneş enerjisi paneli oldu.

Aydın'da fırtınanın uçurduğu güneş paneli çatıya saplandı - Video



Olay şaşkınlık yarattı

Boş durumda bulunan tek katlı evin çatısına saplanan güneş panelini gören mahalleli gözlerine inanamadı.





Yaralanan olmadı

İHA'nın haberine göre, bölgeye gelen itfaiye ekipleri çatıya saplanan paneli çıkararak yere indirdi. Olayda ise herhangi bir yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu.











