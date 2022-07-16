Aydın'da güreşçiyle kavga eden sürücü ağır yaralandı

Aydın Kuşadası'nda yol verme kavgasında otomobilinden inen sürücü, yumrukla diğer sürücüye saldırdı. Saldırdığı sürücü, güreşçi çıkınca hastanelik oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Değirmendere Mahallesi Sanayi kavşağında meydana gelen olayda, otomobili ile seyir halinde ilerleyen Ünal Y., henüz sebebi belli olmayan bir sebepten dolayı M.M., ile tartışmaya başladı.

Güreşçi, sürücüyü ağır yaraladı

Vatandaşların araya girmesi de fayda etmedi. Ünal Y., motosiklet sürücüsü M.M.'ye bir anda yumrukla saldırmaya başladı.

Fakat karşısındakinin güreşçi olduğunu fark etmeyen Ünal Y., güreşçi M.M., tarafından bel künde hareketi ile yere çarpıldı.

Hastaneye kaldırıldı

Baygınlık geçiren Ünal Y., olay yerine çağrılan ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne daha sonra Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre, olay sonrası gözaltına alınan M.M.'nin adliyeye sevk edildiği öğrenilirken otomobil sürücüsü Ünal Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.