Aydın'da kaçakçılık operasyonu

Nazilli ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, binlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde güvenlik güçleri operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda çok sayıda cinsel gücü arttırıcı hap tespit edildi.

3 BİN 200 KAÇAK CİNSEL ÜRÜN BULUNDU

Harekete geçen kaçakçılık ekipleri halk sağlığını tehdit eden, Sağlık Bakanlığınca onaylanmayan cinsel içerikli ürünleri satan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda M. B. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada hap, jel, içecek ve muhtelif 3 bin 200 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.



