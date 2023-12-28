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Aydın'da kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı

Aydın'da kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı Aydın'da bir otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Süleyman Demirel Bulvarı Sümerbank Kavşağı'nda saat 21.00 sıralarında, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen C.Ö. idaresindeki 09 SU 702 plakalı otomobil, E.E. yönetimindeki 07 LKY 35 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan C.Ö. ve otomobilde yolcu konumunda bulunan bir kişiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)