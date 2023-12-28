Aydın'da kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı

İHA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Süleyman Demirel Bulvarı Sümerbank Kavşağı'nda saat 21.00 sıralarında, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen C.Ö. idaresindeki 09 SU 702 plakalı otomobil, E.E. yönetimindeki 07 LKY 35 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan C.Ö. ve otomobilde yolcu konumunda bulunan bir kişiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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