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Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Kuşadası ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.