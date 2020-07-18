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    Aydın'da orman yangını

    Aydın'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan devam eden tüm çabalarına rağmen söndürülemedi.
    • İHA
    • 18.07.2020 - 18:49
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    Aydın'da orman yangını

    Aydın Efeler İlçesi'ne Bağlı Dalama Karahayıt, ve Yebiköy yakınlarında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Dağın eteğinde başlayan orman yangınına kısa sürede müdahale eden ekipler öğlene doğru yangını kontrol altına aldı.

    Aydın'da orman yangını #1

    RÜZGARIN ETKİSİYLE KONTROLDEN ÇIKTI

    Öğlenden sonra rüzgarla birlikte yeniden kontrolden çıkan alevler tüm bölgeyi sardı.

    Aydın Orman İşletme Müdürlüğü başta olmak üzere çevredeki tüm bölgelerden Dalama'daki yangını söndürmesi için personel takviyesi yapılırken arazözlerin de yangın bölgesine su taşımasına yardımcı olması için Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları dört çekerli araçların hareket edebileceği bölgeye kadar su taşıdı.

    Rüzgarın etkisi ile hızla büyümeye devam eden yangını söndürmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne konuşlu tüm helikopterler bölgeye sevk edildi.

    Aydın'da orman yangını #2

    SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Bu arada Büyükşehir ve Efeler Belediyesi başta olmak üzere bölgedeki diğer belediyelerin iş makineleri de söndürme çalışmalarına katılması için yangın bölgesine sevk edildi.

    Devam eden yangının söndürülmesi için ekipler havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

    Aydın'da orman yangını #3

    Aydın'da orman yangını #4

    Aydın'da orman yangını #5


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