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    Aydın'da Priene Antik Kenti yakınında yangın

    Söke ilçesinde, tarım arazisinde yakılan anız ateşi nedeniyle yangın çıktı. Yangın Priene Antik Kenti kalıntılarına 3 kilometre mesafede etkili olurken, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
    • DHA
    • 17.08.2020 - 19:43
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    Aydın'da Priene Antik Kenti yakınında yangın

     

    Aydın'ın Söke ilçesi kırsal Güllübahçe Mahallesi yakınlarında, saat 16.00 sıralarında tarım arazisinde yakılan anız ateşi nedeniyle yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayılıp, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti sınırlarına girdi. Antik Kent sınırlarındaki çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçrayan alevler, endişeye neden oldu.

    YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

    İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli 4 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

    Aydın da Priene Antik Kenti yakınında yangın #1

    Aydın da Priene Antik Kenti yakınında yangın #2

    Aydın da Priene Antik Kenti yakınında yangın #3

    Aydın da Priene Antik Kenti yakınında yangın #4

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