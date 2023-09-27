Aydın'da sağanak yağış! Kuşadası'nda yollar göle döndü
İHA

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından Kuşadası’nda gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

İlçe merkezinde bir anda bastıran sağanak yağış on dakikada yolları göle çevirdi.

Yollar göle döndü

Özellikle Türkmen Mahallesi ve sahil bandındaki yollar suyla doldu. Bazı vatandaşların kapanan rögar kapaklarını elleriyle açmaya çalıştı.

Göle dönen yollarda ise araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti.

Ekipler çalışma başlattı

Belediye ekipleri ise sağanak yağışın ardından göle dönen yollarda çalışma başlattı. Yağışlı havanın önümüzdeki günlerde aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kuşadası'nda yollar göle döndü
Kuşadası'nda yollar göle döndü

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)