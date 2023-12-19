Aydın'da seyir halindeki otomobil yandı Aydın’ın Söke ilçesinde seyir halinde olan otomobilde çıkan yangında araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

İHA

Kuşadası’ndan Aydın'ınSöke ilçesi istikametine seyir halinde olan Burak K. idaresindeki 09 SM 363 plakalı otomobil, Granta yokuşunu inerken bir anda alev aldı.

Aracı alevler sardı

Sürücü aracı yolun kenarında durdurup kendisini araçtan dışarı attı. Bir anda aracın tamamını alevler kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Araç, çıkan yangında büyük çapta maddi hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)