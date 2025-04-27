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DHA

Başıboş sokak köpekleri sorunu her geçen gün tehlike saçmaya devam ediyor..

Meclis'ten geçen yasaya rağmen hala belediyelerin köpekleri toplamaması sonucu devam eden sokakta panik ve korku anlarına bir yenisi de Aydın'da eklendi..

Sabah saatlerinde Efeler ilçesi Kemer Mahallesi 1784. Sokak'ta meydana gelen olayda, yolda yürüyen E.Ö.'ye sokak köpekleri saldırdı.

KÖPEKLERDEN KAÇARKEN KAFASINI ARACA ÇARPTI

Panikle köpeklerden kaçmaya çalışan E.Ö., dengesini kaybedip, başını park halindeki bir otomobile çarptı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan E.Ö. tedbir amaçlı Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.Ö., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.