Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ata Mahallesi Denizli Bulvarı üzeri Tekstil Park karşısında saat 22.00 sıralarında, bölgede bulunan yaya geçidindeki kırmızı ışıkta yayalara yol vermek için duran 20 AJE 078 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen 09 AUO 284 plakalı ticari araç arkadan çarptı.

3 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada da biri yaya olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan yoldaki trafik, araçların çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.